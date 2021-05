Brutto incidente a Lanuvio, in via del Gelsomini. Morta una persona, l’altra in codice rosso.

Tragedia a Lanuvio: morta una persona. Un’altra in codice rosso

Alle ore 13:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la squadra 27A del distaccamento di Velletri per un incidente stradale tra due autovetture a Lanuvio in via Astura, incrocio via dei Gelsomini.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto i due conducenti di sesso maschile, dei quali uno è rimasto deceduto nello scontro frontale, mentre l’altro automobilista è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Velletri.