Roma sempre più a portata d’uomo con le ultime opere realizzate nelle periferie. Stavolta è il turno di Pietralata, che avrà la sua Rambla. Il quartiere della periferia di Roma Est cambierà volto, con l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale e di un’area verde.

Pietralata “come Barcellona”: avrà la sua Rambla

Ricordiamo che nei prossimi mesi si terranno le elezioni e dunque ogni candidato a Sindaco cercherà di arrivarci avendo il massimo consenso tra i cittadini, soprattutto quelli delle zone meno centrali considerate spesso le più degradate, ma anche le più cruciali in vista della vittoria finale.

Nel quartiere di Pietralata sorgerà la piazza e il giardino “Rambla”. I lavori per la realizzazione della nuova piazza e dell’area verde sono iniziati nei giorni scorsi. Nella zona ci sarà anche un percorso ciclopedonale, per una Roma sempre più green.

“Pietralata è un punto strategico della nostra città: vogliamo che degrado e abbandono siano solo dei brutti ricordi del passato. Per questo lo stiamo ricostruendo a livello urbanistico, realizzando opere dello Sdo o progetti fermi da decenni. Renderanno il quartiere più vivibile e sicuro con nuovi servizi, aree verdi a disposizione dei cittadini per lo sport e spazi per i bambini” ha dichiarato il Sindaco Virginia Raggi.