Sarà definitiva soltanto a partire dal 27 luglio 2021 la lista dei Comuni al voto non solo nel Lazio, ma in tutta Italia. Scopriamo intanto l’elenco provvisorio dei Comuni al voto nel Lazio nel 2021.

L’importanza della data: il 27 luglio

Come detto, l’elenco è provvisorio, in attesa del 27 luglio, poiché questa è stata fissata come data ultima in cui si aggiungeranno altri eventuali Comuni i cui consigli comunali saranno sciolti con DPR

Acquafondata Antonio Di Meo L.C.: Insieme 282

Alatri Giuseppe Morini

Socialisti e Riformisti,

L.C.: Progetto Alatri,

L.C.: Sanità Nel Cuore,

L.C.: Alatri Unita,

Partito Democratico,

L.C.: Alleanza per Alatri

28.609

Alvito Duilio Martini L.C.: Buongoverno

Alvitano 2.852

Arce Comm. 5.873

Casalattico Giuseppe Benedetti 641

Castro dei Volsci Massimo Lombardi L.C.: Un Altro Paese 4.903

Castrocielo Filippo Materiale 3.969

Colle San Magno Comm. 744

Collepardo Mauro Bussiglieri L.C.: Insieme per

Collepardo 975

Esperia Giuseppe Villani L.C.: Uniti per Esperia 3.903

Fumone Maurizio Padovano L.C. Noi e Voi Insieme

per Fumone

2.180

Monte San Giovanni Campano Angelo Veronesi L.C.: Impegno Comune 12.882

Pastena Arturo Gnesi L.C.: Insieme per

Pastena

1.528

Roccasecca Giuseppe Sacco L.C.: Roccasecca

Cambia 7.536

Sgurgola Antonio Corsi L.C.: Insieme per

Sgurgola 2.623

Sora Roberto De Donatis

L.C.: Sora Che Verrà,

L.C.: Patto

Democratico, L.C.:

Forza Civica, L.C.:

Alleanza per Sora, L.C.:

Impronta Cittadina

26.247

Supino Gianfranco Barletta L.C.: Cambia Supino 4.893

Terelle Dino Risi L.C.: Uniti per Terelle 460

Torre Cajetani Maria Letziai Elementi L.C.: Progetto Comune

2.0

1.388

Torrice Comm. 4.608

Trivigliano Ennio Quatrana L.C.: Progetto

Trivigliano 1.693

Vallecorsa Michele Antoniani L.C.: Scegli Vallecorsa 2.800

Vicalvi Gabriele Ricciardi L.C.: il Quadrifoglio 806

Viticuso Edoardo Antonino

Fabrizio

L.C.: Sviluppo e

Tradizione 372

Castelforte Giancarlo Cardillo L.C.: Castelforte Futura 4.401

Cisterna di Latina Comm. 35.551

Formia 36.331

Itri Antonio Fargiorgio L.C.: Itri Prima di Tutto 10.460

Latina Damiano Coletta

L.C.: Lbc Latina Bene

Comune, L.C.: Lbc

Latina Rinasce, L.C.: Lbc

Giovani

117.892

Minturno Gerardo Stefanelli

Partito Democratico,

L.C.: Insieme per

Minturno, L.C.:

Minturno Rinasce, L.C.:

Minturno Cambia

19.472

Norma Gianfranco Tessitori

Centrosinistra (Liste

Civiche): Democratici

Centrosinistra

4.035

Pontinia Carlo Medici L.C.: Condividiamo

Pontinia

13.812

Priverno Anna Maria Bilancia L.C.: Priverno Adesso 13.891

Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni L.C.: Per Roccasecca 1.126

Sezze Comm. 24.114

Sperlonga Armando Cusani L.C.: Lista Cusani 3.334

Amatrice Massimo Bufacchi F.F. 2.646

Ascrea Dante D’Angeli L.C.: Alleanza Civica 266

Borbona Maria Antonietta Di

Gaspare

L.C.: Generazioni 650

Borgo Velino Emanuele Berardi L.C.: Avanti Insieme 990

Cittareale Francesco Nelli L.C.: Per Cittareale 470

Collalto Sabino Maria Pia Mercuri L.C.: Progetto Comune 440

Fiamignano Carmine Rinaldi L.C.: la Torre 1.455

Monteleone Sabino Angelo Paolo Marcari L.C.: la Caravella 1.232

Torri in Sabina Michele Concezzi L.C. Tradizione e

Progresso

1.249

Agosta Massimiliano Valente L.C.: Movimento per

Agosta

1.760

Anticoli Corrado Vittorio Meddi L.C.: Anticoli al Centro 942

Bellegra Flavio Cera L.C.: Sviluppiamo

Bellegra 2.948

Bracciano Armando Tondinelli

L.C.: Patto per

Bracciano, L.C.: Noi per

Tondinelli

18.549

Campagnano di Roma Fulvio Fiorelli 11.107

Canale Monterano Alessandro Bettarelli L.C.: Progetto Locale 4.071

Canterano Mariano Teodori L.C.: Insieme per

Canterano

359

Casape Luigino Testi L.C.: Torre Merlata 737

Castel Madama Domenico Pascucci L.C.: Impegno Comune 7.328

Cineto Romano Massimiliano Liani L.C.: Un Futuro per

Cineto

641

Civitella San Paolo Basilio Rocco Stefani L.C.: Uniti per Civitella

San Paolo 1.754

Fiano Romano Ottorino Ferilli L.C.: Per Fiano 13.059

Filacciano Silverio De Bonis L.C. Un Paese in

Comune

490

Frascati Comm. 20.755

Jenne Giorgio Pacchiarotti L.C.: Vivere Jenne 398

Licenza Ilaria Passacantilli F.F. 1.012

Mandela Claudio Pettinelli L.C.: Viviamo Mandela 897

Marcellina Alessandro Lundini L.C.: Progetto

Marcellina 6.901

Marino Carlo Colizza

L.C.: Scardellato

Sindaco, Movimento 5

Stelle.it

38.245

Mentana Marco Benedetti

L.C.: Uniti per Mentana,

L.C.: Mentana Nostra,

L.C.: Bene Comune

20.772

Monteflavio Lanfranco Ferrante L.C.: Energie in Comune 1.399

Montelibretti Luca Branciani L.C.: Per Montelibretti

Sempre

5.213

Montorio Romano Domenico Di

Bartolomeo

L.C.: Nuove Energie in

Comune

2.035

Olevano Romano Umberto Quaresima L.C. Bene in Comune 6.742

Riano Ermelindo Vetrani L.C.: Siamo Riano 9.536

Rignano Flaminio Fabio Di Lorenzi L.C.: Rignano Insieme 9.573

Riofreddo Giancarlo Palma L.C.: alla Luce del Sole 762

Rocca di Cave Gabriella Federici L.C.: Progetto Insieme

Rocca Viva

396

Rocca Santo Stefano Sandro Runieri L.C.: Uniti per Un

Futuro

1.028

Roma Virginia Raggi Movimento 5 Stelle.it 2.617.175

Sambuci Comm. 936

San Polo dei Cavalieri Paolo Salvatori L.C.: Io Vivo San Polo 2.984

Sant’Oreste Valentina Pini L.C.: Sant’Oreste in

Movimento

3.702

Subiaco Francesco Pelliccia L.C.: Insieme per

Subiaco 9.066

Tolfa Luigi Landi L.C.: Progetto Tolfa

2021

5.147

Trevignano Romano Claudia Maciucchi L.C. Chi-Ama

Trevignano

5.274

Vallinfreda Piero Chirletti L.C.: Rinascita 2.0 317

Vivaro Romano Beatrice Sforza L.C.: Vivere Vivaro 177

Acquapendente Angelo Ghinassi L.C.: Prospettiva Futuro 5.655

Arlena di Castro Publio Cascianelli 886

Bassano Romano Emanuele Maggi 4.834

Canino Lina Novelli L.C.: Canino Valore

Comune

5.270

Caprarola Eugenio Stelliferi L.C.: Nuovi Orizzonti

Insieme

5.345

Carbognano Agostino Gasbarri L.C.: Carbognano

Insieme

2.042

Corchiano Paolo Parretti L.C.: Vivere Corchiano 3.740

Fabrica di Roma Mario Scarnati L.C.: Insieme per

Crescere

8.136

Faleria Marco Del Vecchio L.C.: Insieme per Faleria 2.115

Gallese Danilo Piersanti L.C.: Gallese Futuro 2.994

Lubriano Valentino Gasparri L.C.: Per Lubriano 919

Marta Maurizio Lacchini L.C.: Impegno Comune 3.520

Montefiascone Comm. 13.388

Oriolo Romano Emanuele Rallo L.C.: Insieme per Oriolo 3.648

Orte Comm. 8.665

Proceno Cinzia Pellegrini L.C.: Proceno in

Comune

605

Soriano nel Cimino Fabio Menicacci L.C.: Soriano Novo 8.544

Vasanello Antonio Porri L.C.: il Polo per

Vasanello 4.161

Vetralla Francesco Coppari L.C.: Vetralla Passione

Comune

13.507

Vitorchiano Ruggero Grassotti L.C. #insieme per

Vitorchiano 4.95