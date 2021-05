Temperature in aumento e un primo, vero assaggio di estate. La bella stagione comincia a decollare nelle province di Roma e Frosinone, con le giornate di lunedì 24 e martedì 25 maggio 2021 che vedranno accompagnare questa fase di primavera inoltrata verso valori più consoni alle medie stagionali. Ci sarà da attendere ancora 48 ore per godere di un sole pieno, visto che – soprattutto nella giornata di lunedì 24, il cielo resterà abbastanza coperto e anche durante le ore più calde non andremo incontro a situazioni di afa, nonostante i valori massimi potrebbero toccare i 30° centigradi per quanto riguarda le temperature.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 maggio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 24 maggio:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nuvoloso per velature estese

Sera: Coperto con pioviggini

Temperatura prevista: min 17° C; max 30° C. Venti: forti

Martedì 25 maggio:

Notte: Nuvoloso o molto nuvoloso

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 16° C; max 24° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 24 maggio:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso

Temperatura prevista: min 17° C; max 30° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 25 maggio:

Notte: Nuvoloso con locali aperture

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 15° C; max 24° C. Venti: debole/media intensità