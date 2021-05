Come viene riportato da Circuito Lavoro, Airbnb è alla ricerca di personale da insierire in organico. Nello specifico, si tratta di fotografi freelance. Ecco le info.

Airbnb cerca fotografi freelance per lavoro da remoto

Intanto, come specificato da Airbnb, il laoro si intende da remoto. Ognuno dunque potrà farlo da “lontano” non dovendosi recare fisicamente in alcuna sede. Un’opportunità importante insomma per coloro che sono alla ricerca di un’occupazione che possa essere gestita al meglio in totale autonomia.

Airbnb cerca nello specifico professionisti di tutto il mondo ai quali affidare la realizzazione di servizi fotografici da abbinare alle inserzioni da pubblicare sul marketplace di alloggi in affitto. L’azienda definisce anche alcune di quelle che considera mansioni principali per coloro che saranno scelti. Nello specifico, i fotografi freelance dovranno:

collaborare con gli host di Airbnb per programmare e fotografare gli annunci assegnati

fotografare interni, esterni, dettagli e realizzare ritratti ambientali

caricare sul portale i file jpg ritoccati ad alta risoluzione

comunicare regolarmente tramite email con il team aziendale di fotografia di San Francisco

Insomma un’attività a tutto tondo rivolta a professionisti con esperienza nell’ambito della fotografia di interni, editoriale o di architettura. Per poter partecipare alle selezioni gli interessati dovranno essere in possesso di un’attrezzatura completa che consenta loro di effettuare servizi fotografici di livello. Ancora, agli aspiranti fotografi sono richiesti alcuni specifici requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese, doti organizzative, attenzione ai dettagli e capacità di follow-up. E ancora, doti organizzative, attenzione ai dettagli e capacità di follow-up.

Come candidarsi

Potrete candidarvi visitando la pagina ufficiale di Airbnb, nella sezione dedicata alle offerte di lavoro. Sfruttando il pulsante in fondo alla pagina che riporta la scritta “Applica ora” potrete inviare il vostro curriculum.