Ceccano. Mercoledì 26 maggio sospensione idrica. Ecco tutte le info

Per mercoledì 26 maggio 2021, è stata annunciata una sospensione del flusso idrico nel comune di Ceccano. Ecco orari e zone interessate.

Ceccano, sospensione idrica mercoledì 26 maggio

“Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica presso via Anime Sante, mercoledì 26 maggio dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ceccano, in particolare le zone interessate saranno le seguenti:

via Anime Sante

località Colle Iami

via del Sacco

via Pezze d’Ischia

via Peschieta

via Cirello

via Cirello I Traversa

via Cirello II Traversa

zone limitrofe

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti)”, è quanto comunicato sul portale di Acea.

