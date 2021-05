Nella giornata di ieri, a Ceprano, a conclusione di attività d’indagine, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà un 19enne, originario di Ceccano, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, per il reato di “furto”.

Ecco tutti i dettagli

Il ragazzo lo scorso 26 aprile si era reso responsabile del furto di un televisore posto all’interno di un supermercato del luogo, ma poi vistosi scoperto e braccato dai dipendenti, lo restituiva facendo perdere le proprie tracce.

Gli operanti, grazie alla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, riuscivano quindi ad identificare il prevenuto e a denunciarlo, previa querela sporta dal responsabile dell’attività.