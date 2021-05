E’ successo nel pomeriggio di ieri in via Tor de Schiavi. Una pattuglia della Seziona Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, impegnata nel servizio di prevenzione e repressione dei reati, ha cercato di fermare un’autovettura mentre percorreva ad alta velocità in senso contrario via Tor de Schiavi.

Non riuscendovi, a causa dell’intenso traffico, la sala operativa ha diramato la nota della macchina “sospetta” a tutte le pattuglie in servizio. Intercettata da un altro equipaggio della stessa sezione in via Palmiro Togliatti, direzione grande raccordo anulare, la macchina è stata bloccata.

Nel successivo controllo a cui i due occupanti sono stati sottoposti, gli agenti, hanno sequestrato 2,5 gr. di hashish che l’autista ha tentato di occultare all’interno degli slip e 305 gr di sostanza polverosa bianca che il passeggero ha cercato di nascondere sotto il sedile lato passeggero.

Sottoposta al reagente per le anfetamine la sostanza è diventata arancione; per cui un 39enne originario di Crotone e un 49enne cittadino marocchino, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.