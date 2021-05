Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, negli ultimi giorni ha proceduto all’arresto di tre individui ed al sequestro di oltre 8 kg di stupefacente di varia natura.

Squadra Mobile di Roma: contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, arrestate due persone nei quartieri Eur e Centocelle ed una terza nel Comune di Marino. Sequestrati 2 kg circa di Marijuana e 6 kg di Hashish

In particolare nella zona dell’EUR gli agenti hanno arrestato un 32enne di origini campane, incensurato, sorpreso a detenere 6 kg circa di Hashish; il personale operante, a seguito di alcuni servizi di osservazione in zona ha notato alcuni strani movimenti nei pressi di un parcheggio sotterraneo di un complesso residenziale.

Dopo aver fatto intervenire l’Unità Cinofila, con l’aiuto dei cani poliziotto “Condor” e “Kara” si è arrivati ad un locale, in uso al 32enne, ove, all’interno di un armadio erano custoditi oltre 60 panetti di Hashish pari a 6 kg. circa di stupefacente, pronto per essere immesso nel mercato cittadino; l’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo.

I fatti di Marino

Analoghi servizi sono stati effettuati nella zona dei Castelli Romani e nel Comune di Marino dove personale dei Falchi ha tratto in arresto un 65enne di origini siciliane ed un uomo classe ’95 sorpresi a detenere 1 kg di Marijuana ciascuno.

Nel primo caso B.G., fermato a bordo del proprio veicolo all’altezza della tangenziale, aveva a bordo lo stupefacente occultato in un grosso sacco di mangime per cani, escamotage funzionante poiché a bordo vi era anche la presenza dell’animale domestico che rendeva difficilmente rintracciabile lo stupefacente. Gli operatori, dopo aver sentito il forte odore provenire dall’auto, hanno approfondito il controllo rintracciando lo stupefacente ed arrestando l’uomo.

Nel Comune di Marino, infine, C.R. del 95 è stato sottoposto a controllo: con sé aveva oltre 1 kg di Marijuana. Lo stesso è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.