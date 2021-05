Unicredit assume consulenti e cerca giovani stagisti e l’occasione è da prendere al volo per tutti coloro che vorrebbero lavorare in banca. Le posizioni aperte sono molte e, nel caso degli stage, la possibilità di fare esperienza in un settore delicato come quello bancario è concreta. Di seguito, CircuitoLavoro fornisce tutte le indicazioni utili per conoscere i ruoli per i quali si cerca copertura e le modalità di candidatura.

Posizioni aperte in Unicredit

Milano e Roma sono le due sedi in cui il gruppo bancario cerca nuove figure. Ecco elencate le offerte di lavoro più recenti:

Ingegnere dell’automazione

Requisiti: esperienza nello sviluppo di processi robotici con UiPath, Nice o altri strumenti RPA e laurea triennale / magistrale in Informatica o Ingegneria o Matematica. Inoltre, capacità di programmazione orientata agli oggetti e altre esperienze di codifica

Sede: Milano

CIO Finance & Controls

Requisiti: inglese B1 / B2 sia scritto che parlato

Master universitario in STEM, preferibilmente con esperienza pratica pratica in IT. Ancora, buone capacità di comunicazione e alto spirito di squadra

Disponibilità a imparare e crescere in un ambiente IT internazionale. Infine, curiosità e passione per le tecnologie bancarie e le soluzioni software con particolare attenzione a Dati e processi

Sede: Roma

Programma di tirocinio internazionale

Requisiti: studente universitario che frequenta un Bachelor o un Master – almeno iscritto al 2° anno di Bachelor con eccellenti risultati accademici. Ancora,

ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a tempo pieno. Agilità di apprendimento, capacità di comunicazione e lavoro di squadra eccezionali. Infine, conoscenza dei principali strumenti di Office (Excel; Outlook, PowerPoint; ThinkCell) e buona motivazione

Sede: Milano

Le posizioni aperte e le possibilità di stage sono numerose, vi consigliamo di consultare la pagina di Unicredit relativa alle offerte di lavoro nel gruppo per avere un quadro dettagliato delle possibilità da sfruttare.

Come candidarsi

Candidarsi è semplice. Una volta individuata la posizione aperta, cliccate sul pulsante verde che riporta la scritta “Applica ora”, fate il login e seguite le istruzioni per caricare il vostro curriculum.