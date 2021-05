Dichiarazione congiunta della segreteria Provinciale del PD e il Circolo di Artena:

Artena, indagini sul Sindaco: l’analisi politica del PD

Il Partito Democratico preso atto della situazione venutasi a creare a seguito delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Velletri che ha decapitato la Giunta comunale del ns comune, ritiene doveroso fare unna analisi politica.

L’ormai protrarsi dell’assenza della assenza del Primo cittadino si sta ripercuotendo in modo negativo all’interno della attuale maggioranza, in quanto, il facente funzione non è abilitato alla sostituzione degli assessori e di conseguenza ci sono ruoli vacanti. I servizi all’interno del comune non possono essere operativi come in precedenza poiché più di qualche impiegato è coinvolto nelle indagini. Di fatto molti servizi risultano essere scoperti. Il perdurare di questa situazione a cui non si vede fine, porterà non pochi problemi alla cittadinanza, ed in particolar modo alle casse del comune.

Non sono state messe in atto dalla attuale maggioranza misure che possano risolvere gli attuali problemi. Proprio per questo il ns partito a tutti i livelli di rappresentanza aveva chiesto le dimissioni del sindaco e degli assessori coinvolti, proprio per evitare ciò che poi sta accadendo. Quindi questo perdurare delle misure restrittive danneggiano l’intera collettività e fanno brancolare nel buio l’amministrazione comunale.

Il Partito Democratico , fermo restando il garantismo che lo ha sempre contraddistinto, invita tutti quei amministratori che sono attualmente in carica e che condividono gli ideali Democratici a porre fine a questa agonia poiché è lesiva degli interessi della cittadinanza.

Tale decisione è scaturita dal dibattito effettuato in video conferenza con la presenza del Segretario Provinciale con il voto contrario di una sola persona.

Il Segretario Provinciale del PD

Rocco Maugliani

Il Segretario del Circolo Pd

Roberto Paffetti