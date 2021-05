Un pulsante celato nel cruscotto consentiva l’apertura del vano che avrebbe dovuto contenere l’airbag passeggero, che invece conteneva cocaina. Scoperti a La Rustica.

La droga

Non è stata sufficiente questa ingegnosa modifica strutturale dell’autovettura a due uomini residenti in zona La Rustica U.E. di anni 49 e C.G. di anni 58 per eludere i controlli di polizia. Entrambi sono stati tratti in arresto dagli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, che da alcuni giorni ne monitoravano gli spostamenti.

Fermati a Valfurba mentre erano intenti a cedere due dosi di cocaina ad un acquirente sono stati arrestati e la successiva perquisizione dell’autovettura ha portato al ritrovamento della medesima sostanza stupefacente occultata all’interno dell’airbag.