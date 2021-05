La Rustica, scambio di droga in un furgone: arrestato un 34enne

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, durante un mirato servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in V. Achille Vellunni, hanno visto un uomo M. S. di 34 anni a bordo di una Lancia Ypsilon di colore grigio che con un gesto palese invitava il conducente di un furgone Easy Coop a seguirlo.

La vicenda

Insospettiti da tale atteggiamento hanno deciso di seguire i due soggetti a bordo dei due veicoli. Arrivati in via V. Valerico Laccetti M.S. è sceso dall’auto e una volta avvicinatosi al conducente del furgone gli ha ceduto qualcosa ricevendo in cambio del denaro.

Certi che fosse avvenuta una compravendita di stupefacente i due uomini sono stati fermati e trovati in possesso della sostanza e del denaro oggetto di scambio.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 0,36 grammi di cocaina e all’interno dell’abitazione del 34enne sono stati rinvenuti ulteriori 21,18 grammi della medesima sostanza e 250 euro in contanti.