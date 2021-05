Accenni d’estate in Italia, in particolar modo nelle province di Roma e Frosinone per le giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, dopo l’abbassamento delle temperature registrato negli ultimi giorni che aveva riportato i valori su soglie più vicine a quelle di aprile. Si prosegue verso la bella stagione, ma qualche nube sparsa ancora interessa le due province.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Sabato 15 maggio:

Notte: Pioggia debole

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 11° C; max 22° C. Venti: deboli

Domenica 16 maggio:

Notte: Poco nuvoloso

Mattina: Coperto

Pomeriggio: Coperto o poco nuvoloso

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 12° C; max 21° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Sabato 15 maggio:

Notte: Pioggia e schiarite

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 9° C; max 22° C. Venti: deboli

Domenica 16 maggio:

Notte: Poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse

Pomeriggio: Nubi sparse

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 12° C; max 23° C. Venti: deboli

Foto di repertorio