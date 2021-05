Fortunatamente il Lazio resterà in zona gialla. Questa notizia è stata confermata dall’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Lazio in zona gialla: possibile addio alle mascherine?

Nonostante l’indice RT si era attestato sullo 0.91 (dati di una settimana fa), il Lazio resterà in zona gialla. Un pericolo scampato ufficializzato dallo stesso d’Amato che, attraverso i dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sottolinea come la percentuale dei posti letto di terapia intensiva occupata da pazienti Covid è del 25% (soglia di rischio fissata al 40%).

Dati incoraggianti quindi che hanno confermato il colore giallo e non solo. Il famoso indice RT citato prima, è in notevole calo e sembra essersi stazionato allo 0.88.

Novità mascherine a luglio?

“Penso che all’aperto si potrà utilizzare meno la mascherina da luglio e l’orario del coprifuoco e dei locali slitterà in avanti, ma con dei controlli anti-assembramento”. Sempre D’Amato ha lanciato un’altra notizia: il Lazio, avendo raggiunto quasi i 2 milioni di vaccinati, avrà degli effetti tangibili proprio nel periodo estivo.

Chissà che non ci sarà il via libera per togliere le mascherine nelle aree aperte.