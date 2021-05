Colleferro, botte alla madre: in carcere un 40enne domiciliato a Paliano

Ieri pomeriggio, a Paliano, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri ha arrestato un 40enne.

I fatti e i motivi dell’arresto

In esecuzione dell’Ordine di “ripristino della misura della custodia in carcere, con conseguente accompagnamento presso l’Istituto carcerario”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, le forze dell’Ordine hanno tratto in arresto un 40enne, residente a Colleferro e domiciliato in Paliano, ove già era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per i reati di “maltrattamenti in famiglia”.

Questi ultimi, sono stati commessi lo scorso mese di febbraio, a danno della madre, sempre residente a Colleferro. Con il provvedimento in argomento, scaturito dalle sopravvenute esigenze cautelari determinate dalla inidoneità accertata del luogo di fruizione della misura alternativa precedente, a seguito del diniego espresso dalla compagna nel continuare a ospitarlo , a seguito delle formalità di rito, l’uomo è stato trasportato al Carcere di Velletri.

Foto di repertorio