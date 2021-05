I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un ragazzo di 21 anni originario di Roma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda e l’arresto

Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione dei reati nel centro abitato di Pomezia, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, transitando in via Jacopo da Lentini, hanno notato due giovani che sostavano sulla pubblica via con atteggiamento sospetto: uno di questi, infatti, alla vista dei militari, gettava a terra un involucro contenente quasi tre grammi di hashish per disfarsene.

Sottoposto a più approfonditi controlli, nel corso di successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri rinvenivano ulteriori 9 grammi della stessa sostanza, insieme a due dosi di marijuana, un bilancino di precisione e 130 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il pusher è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Velletri.

Foto di repertorio