Alle ore 01:40 circa di questa notte, 12 maggio 2021, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato, per un incendio in un appartamento, due squadre operative 22A e 15A, un’autoscala AS22, due autobotti AB13 e AB22 a Pomezia in Via Federico Confalonieri.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il rogo ha interessato l’interno di un appartamento al sesto piano. I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente, hanno soccorso due persone rimaste intossicate dal fumo, le quali sono state poi trasportate all’ospedale S.Eugenio.

Sono stati evacuati anche i due piani sovrastanti.

Sul posto Funzionario di guardia, 118 e Polizia di Roma Capitale per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio