Oggi, 11 maggio 2021, alle ore 10:45 circa, la Sala Operativa ha inviato diverse squadre dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso ad una persona, presso Via Valfurva, all’incrocio con Via Vallarsa a Roma.

Ecco cosa è successo

All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare una persona svenuta all’interno di una tintoria, probabilmente dopo aver inalato vapori esalati da alcuni prodotti detergenti.

Successivamente, l’uomo è stato affidato al personale del 118 ed è stato trasportato all’ospedale Umberto I.

Sul posto le squadre di Nomentano(6/A),personale del Nucleo NBCR, capoturno provinciale e funzionario di guardia.

Potrebbero seguire aggiornamenti.