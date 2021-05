Gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, in via Val Chisone, zona Montesacro, hanno arrestato H.O., romano di 26 anni per evasione, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La vicenda

Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, quando è scattato l’allarme del braccialetto elettronico i poliziotti si sono recati a casa del giovane accertando la sua assenza.

Poco dopo, sorpreso mentre faceva rientro a casa, alla vista degli operanti ha iniziato ad inveire contro di loro minacciandoli ed aggredendoli con una bottiglia di birra. Ricorsi alle cure mediche, i due agenti sono stati refertati con 5 e 7 giorni di prognosi.

Foto di repertorio