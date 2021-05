Gli investigatori della Polizia di Stato, accortisi degli strani movimenti di una donna, che girava a bordo della propria auto senza una mèta apparente, hanno deciso di tenerla d’occhio seguendola con discrezione.

Salario, arrestata pusher

Quando la 50enne ha accostato in doppia fila ed è stata avvicinata da un uomo che le ha dato del denaro in cambio di 2 involucri in cellophane trasparente, gli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno aspettato che ripartisse per fermarla poco dopo.

La pusher romana nella borsetta nascondeva altre 14 dosi di cocaina e, all’interno del portafogli, 575 euro di cui non ha saputo dare contezza.

Arrestata, L.P. dovrà rispondere del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.