A Nettuno un operaio 54enne è caduto da 4 metri di altezza mentre lavorava in un cantiere. Il lavoratore è rimasto ferito gravemente durante alcuni lavori all’interno di un cantiere navale nella zona portuale della cittadina alle porte di Roma. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella giornata di ieri e sul posto sono giunti i soccorsi del 118 per il trasporto dell’uomo all’ospedale. Sul luogo sono giunti per i rilievi di rito e gli accertamenti anche le forze dell’Ordine locali e della Asl.

Gli incidenti sul lavoro, purtroppo, sono all’ordine del giorno. La questione è tornata alla ribalta dopo la tragica morte di Luana, in Toscana, dei giorni scorsi e dopo di lei si sono susseguite le morti sul lavoro che sono finite sui media, ma il problema esiste da quanto c’è il lavoro e probabilmente non cesserà mai.

Per questo è bene tenere gli occhi aperti su una vicenda tragica, che assume i contorni della tragedia ogni qual volta accadono tristi eventi. La speranza è che Istituzioni e tutti gli organi addetti restino vigili perché non si può morire (letteralmente) di lavoro.