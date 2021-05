Nettuno, operaio di un cantiere navale precipita da 4 metri di altezza

Bruttissimo incidente a Nettuno dove un uomo di 55 anni, operaio, è cascato da un’altezza di 4 metri.

Cade da un cantiere navale: è in prognosi riservata

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 8 maggio 2021, nel porto turistico di Nettuno. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo di 55 anni che stava effettuando lavori di rimessaggio, è cascato da un’altezza di ben 4 metri.

Allertati i soccorsi, la vittima è stata subito trasportata in uno dei nosocomi più vicini. Le sue condizioni, al momento, non sono note ma, secondo quanto trapela, l’operaio si troverebbe in prognosi riservata.

Sul posto anche il personale dei Carabinieri di Nettuno.

Potrebbero seguire aggiornamenti.