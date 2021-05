Alatri, fermati con hashish e cocaina: nei guai due persone

A Trivigliano, trarre in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne di Alatri, già censito per reati specifici. Il predetto, controllato a bordo di autovettura mostrava evidenti segni di nervosismo tali da indurre i militari ad effettuare una perquisizione personale e veicolare che dava esito positivo in quanto trovato in possesso della somma di euro 40 e di n.5 involucri di cellophane contenenti complessivi grammi 130 circa di “hashish”, occultati nelle parti intime. La successiva perquisizione estesa al suo domicilio ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione.

Ecco tutti i dettagli

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Frosinone mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro

Ad Alatri, al controllo di un 37enne del luogo, già censito per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di grammi 0,40 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sottoposta a sequestro.

Il predetto, espletate le formalità di rito, è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.