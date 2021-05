A distanza di nemmeno un mese dall’ultima apparizione in tv, Nemi torna protagonista sulle reti Rai. Infatti, ancora una volta Tg2 nella rubrica Weekend parlerà di Nemi in uno Speciale “la perla dei Castelli Romani”. La puntata andrà in onda sabato 8 Maggio 2021, alle ore 13:30 su Rai2.

Non perdete l’appuntamento con uno dei borghi locali più belli e apprezzati tanto a livello nazionale.

Un modo per conoscere, scoprire o anche riscoprire alcuni lati di una cittadina dove si vive e si mangia bene e ricca di bellezze storico-culturali. Appuntamento dunque con la rubrica Weekend del TG2 dell’8 maggio alle ore 13:30.