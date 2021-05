GRA, ancora proteste da parte degli ambulanti: traffico bloccato

Non si placano le proteste da parte dei venditori ambulanti sul Grande Raccordo Anulare. Dopo quelle della settimana scorsa, anche oggi sono scesi in strada e hanno bloccato il traffico.

Traffico paralizzato tra Ardeatina e Casilina

GRA di proteste. Nella giornata di oggi, venerdì 7 maggio 2021, alcuni venditori ambulanti hanno deciso di protestare e di bloccare il traffico nell’area di servizio Casilina, paralizzando lo scorrimento delle macchine tra Ardeatina e Casilina.

In questo momento, sui social, stanno spopolando le immagini dei protestanti che richiedono a gran voce di poter lavorare. La protesta, come detto in precedenza, sta andando avanti da diversi giorni tanto che, la settimana scorsa, una parte del GRA era stato bloccato per lo stesso identico motivo.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto presa dalla pagina Facebook Confederazione Noleggiatori Italiani.