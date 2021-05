In attesa di capire meglio come si evolverà l’accordo intrapreso con le farmacie del Lazio, proseguono le prenotazioni sul sito ufficiale per il vaccino anti-covid.

Vaccino Lazio, dall’8 maggio tocca ai nati nel 1966 e 1967

L’età scende sempre di più e da sabato 8 maggio 2021,alle 24:00, partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 55 – 54 anni (ovvero per quelli nati il 1966 e il 1967). Una buona notizia: prosegue senza soste la campagna vaccinale e se il ritmo non calerà, non mancherà moltissimo affinché nella nostra regione il vaccino riguardi anche i più giovani.

Superata intanto ieri la quota delle 2 milioni e 170mila somministrazioni e sono oltre 700mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Di seguito, tutto le informazioni da conoscere per chi a partire dall’8 maggio avrà la possibilità di prenotare il vaccino

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

Tutte le informazioni su: https://salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta…