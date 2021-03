“L’incontro avvenuto oggi pomeriggio in Regione con Federfarma e l’Associazione delle Farmacie comunali è stato molto positivo. Siamo pronti, i cittadini potranno a breve prenotarsi sulla piattaforma regionale scegliendo la farmacia territorialmente più vicina con il loro codice fiscale e secondo le classi di età. Si potranno fare almeno 20 vaccini al giorno in ciascuna delle mille farmacie aderenti come obiettivo iniziale, questo significa un potenziale di 20mila vaccini al giorno complessivi.

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘INCONTRO CON FARMACIE POSITIVO, AVANTI TUTTA!’

La distribuzione avverrà seguendo le modalità di distribuzione dei farmaci alle farmacie già presenti. Si tratta di un tassello molto importante nella campagna vaccinale, auspichiamo di poter iniziare le prenotazioni a metà del mese di aprile, se saranno garantite le dosi necessarie”.

A BREVE POSSIBILE PRENOTARE SU PIATTAFORMA REGIONALE, OBIETTIVO INIZIALE 20 MILA VACCINI/GIORNO

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.