Le Ferrovie dello Stato assumono personale: ecco le figure ricercate

Come viene riportato da Circuito Lavoro, le Ferrovie dello Stato sono alla ricerca di personale per il mese di maggio 2021. Ecco tutte le informazioni.

Ferrovie dello stato cerca personale per maggio 2021: posizioni aperte

Le posizioni attualmente aperte in Ferrovie dello Stato sono comunque tante. Di seguito ve ne elenchiamo solo alcune, le più urgenti:

2 Junior Auditor

Le due figure ricercate saranno inserite presso la Direzione Centrale Audit di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sulla sede di Roma con contratto a tempo indeterminato. Candidature entro il 7 maggio

1 Specialista Relazioni Sindacali

La risorsa sarà inserita presso la struttura Relazioni Industriali, Pianificazione e Costo del Lavoro. La sede di lavoro è quella di Roma. Contratto a tempo indeterminato. Candidature entro l’8 maggio

1 Addetto Contabilità Internazionale da inserire in Italferr S.p.A.

Sede di lavoro, Roma. Contratto a tempo indeterminato. Candidature entro il 9 maggio

Specialista Ingegneria del Materiale Rotabile – Categorie Protette (L. 68/99 art. 1)

La risorsa sarà inserita nelle sedi di Firenze e Roma con contratto a tempo indeterminato. Candidature entro il prossimo 10 maggio

Specialista Logistica – Categorie Protette (L. 68/99 art. 1)

Sede di lavoro Roma o Bologna o Firenze o Napoli. Il tipo di occupazione prevista è contratto a tempo indeterminato. Candidature entro il 10 maggio

Potrete consultare tutte le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato direttamente sul sito ufficiale, nella sezione dedicata alle opportunità di carriera. Candidature entro il 10 maggio.

Come candidarsi

Le candidature dovranno arrivare on line direttamente dalla pagina ufficiale della compagnia ferroviaria. Selezionate la posizione aperta di vostro interesse e seguite quindi le indicazioni per inviare il vostro curriculum. In poche mosse potrete insomma candidarvi con successo.