Mc Donald’s assume a Roma: ecco tutte le info e dove inviare il Cv

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, Mc Donald’s è pronta ad assumere a Roma: ecco dove.

Mc Donald’s assume a Roma: ecco quali sono le posizioni aperte

Mc Donald’s assume a Roma e a essere interessati dalle selezioni saranno i ristoranti di Roma Eur, Ostia e Acilia. Se siete in cerca di occupazione su Roma e dintorni, allora, leggete di seguito per capire quali sono i requisiti necessari per potersi candidare e le modalità di invio delle domande.

Nello specifico, Mc Donald’s cerca addetti alla ristorazione-crew per i vari ristoranti con mansioni specifiche: preparazione dei prodotti dalla qualità eccellente, collaborazione con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti. E ancora, in sala, accoglienza dei clienti e supporto ai kiosk nella scelta dei diversi menù.

Requisiti

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time e su turni giornalieri e notturni, anche durante i fine settimana e nei giorni rossi sul calendario. E ancora, diploma di scuola media superiore e spiccate capacità relazionali. Infine predisposizione a lavorare in gruppo, conoscenza di una lingua straniera, meglio se dell’inglese. Sono questi i requisiti richiesti per le assunzioni a Roma da parte di Mc Donald’s.

Come candidarsi

Mc Donald’s assume a Roma ma come inviare la candidatura? Dal sito ufficiale di Mc Donald’s, nella sezione dedicata alle opportunità lavorative, utilizzate il form on line per ufficializzare la vostra candidatura. C’è tempo fino al 20 maggio.