Alcuni residenti del quartiere Montesacro di Roma sono scesi in piazza per protestare. I motivi? Sono contrari forse anche alla pedonalizzazione, ma soprattutto allo spostamento della Madonnina.

Piazza Sempione, no alla pedonalizzazione: cittadini in protesta contro lo spostamento della Madonnina

In questa domenica 2 Maggio 2021, i cittadini romani residenti nel quartiere di Montesacro, hanno deciso di far sentire di nuovo la loro voce. A motivarli nella loro protesta è il progetto del III Municipio, che mira a rendere piazza Sempione un‘isola pedonale: per farlo, però, è necessario lo spostamento di una statua, quella della Madonna della Misericordia (patrona di Montesacro). Ovviamente, quest’ultima decisione non è vista di buon occhio dai residenti.

Come proseguirà la vicenda? La protesta pacifica si è svolta comunque in regolarità e come visibile dalle foto, sotto il presidio delle forze dell’Ordine (in particolare Polizia Locale e Polizia).