Controlli mirati nell’ultimo week end da parte della Polizia di Stato così come previsto da apposita ordinanza del Questore Esposito.

Ecco tutti i dettagli

Venerdì scorso, intorno alle 22.40 gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via del Corso dove, un gruppo di 5 persone stava passeggiando senza mascherina. I poliziotti intervenuti, dopo aver invitato le persone ad indossare i dispositivi di protezione hanno chiesto spiegazioni circa la loro presenza in orario di “coprifuoco”. Le predette, hanno dichiarato di essere appartenenti a “No Mask” e, nella circostanza sono state accompagnate negli uffici di polizia dove, dopo l’identificazione, sono state sanzionate per inosservanza alle disposizioni in materia di contrasto al Covid 19.

Più o meno alla stessa ora, i poliziotti della Sezione Volanti, sono intervenuti invece presso una villa in via dei Casali Santovetti dove era stata segnalata una festa privata in atto. Sul posto sono stati identificati 40 giovani, tutti sanzionati. Durante l’identificazione dei presenti, due di questi, un ragazzo ed una ragazza, per eludere il controllo, sono saliti sul tetto della struttura. Il giovane è scivolato cadendo a terra e, soccorso in codice giallo, è stato refertato con 5 giorni di prognosi. La ragazza invece, è stata soccorsa da personale dei Vigili del Fuoco che l’hanno aiutata a scendere.

Durante i controlli effettuati nelle giornate del 1 e 2 maggio, nella capitale e nella Provincia, gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato 1846 persone e fermato 250 veicoli; 44 sono state le sanzioni amministrative notificate per inosservanza della normativa anti- Covid 19 e 147 gli esercizi pubblici sottoposti a verifiche.