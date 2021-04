Sono stati bloccati dagli agenti della Sezione Volanti, dopo che avevano asportato merce da un supermercato per un valore di 185 euro, in via dell’Acquafredda. Ecco cosa è successo.

Furto al supermercato per 185 euro: trovati subito i responsabili: ecco i dettagli

All’esito degli accertamenti, uno è stato denunciato, l’altro, D.D., 34enne di origine romene, è stato arrestato. Messi a disposizione dell’autorità giudiziaria entrambi dovranno rispondere di furto aggravato.