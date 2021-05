Era libero dal servizio e in compagnia di moglie e figlioletta, stava andando a fare spesa, quando arrivando nei pressi del supermercato di via Giulio Venticinque, ha visto una guardia giurata inseguire un ragazzino che a sua volta se la stava dando a gambe levate con delle banconote in mano.

Ecco cosa è successo

Il Carabiniere, che presta servizio al Comando Stazione Carabinieri Roma San Lorenzo in Lucina, intuendo l’accaduto, non ci ha pensato un secondo, mettendosi a sua volta alla rincorsa del sospettato, riuscendo a bloccarlo insieme al vigilantes nei pressi della fermata della metro “Cipro”.

Il giovane fermato – uno studente romano di 16 anni, con precedenti, residente a Zagarolo – aveva appena messo a segno una rapina ai danni del supermercato dove, dietro la minaccia di un coltello lungo 31 cm, che è stato rinvenuto e sequestrato, era riuscito ad impossessarsi di circa 700 euro contenuto nelle casse, fuggendo.

Il giovanissimo malvivente è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata ed è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.

Il denaro è stato interamente recuperato e restituito al direttore del supermercato.