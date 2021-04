Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, la ASL Roma 2 ha appena indetto due nuovi concorsi per l’assunzione di 30 profili tecnici sanitari. Le nuove risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco tutti i dettagli, i requisiti richiesti e come presentare la domanda.

ASL Roma 2 assume profili tecnici sanitari: tutti i dettagli

La ASL Roma 2 ha pubblicato due nuovi bandi di concorso per l’assunzione di 30 profili tecnici sanitari. Si tratta di un’ottima opportunità per candidati laureati in ambito scientifico. Le nuove risorse saranno infatti inserite con contratto a tempo indeterminato. Di seguito le figure richieste:

20 Tecnici Sanitari Radiologia Medica

10 Tecnici di Laboratorio Medico

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno essere in possesso di una serie di requisiti generali fra cui:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

idoneità fisica alla mansione specifica;

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo;

non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi

di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso; assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ovvero licenziati da una pubblica amministrazione in esito a procedimento disciplinare.

Inoltre, per ciascun profilo, sono previsti requisiti specifici. In particolare, per candidarsi per la posizione di Tecnico Sanitario Radiologica Medica, bisognerà avere una laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia o un Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. I candidati dovranno inoltre essere iscritti al relativo albo professionale.

Infine, per candidarsi come Tecnico di Laboratorio Medico, bisognerà essere in possesso di una laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Anche in questo caso, i candidati dovranno essere iscritti al relativo albo professionale.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata tramite proceduta telematica direttamente sul sito dell’ASL. Il termine per la presentazione è il prossimo 17 maggio.