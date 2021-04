Marino. Domani lutto cittadino per i funerali di Annamaria Ascolese

E’ stata firmata dal Sindaco Carlo Colizza l’Ordinanza che decreta il Lutto cittadino in occasione dei Funerali pubblici, fortemente voluti dall’amministrazione comunale di Marino per testimoniare la vicinanza della comunità tutta alla sorella Patrizia e alla famiglia di Annamaria Ascolese, maestra dell’Istituto Anna Frank di Frattocchie e persona da sempre attiva nella realtà civile, brutalmente assassinata dal marito Antonio Boccia e deceduta il 21 aprile dopo cinque giorni di agonia all’Ospedale San Camillo di Roma.

Marino, lutto cittadino per Annamaria Ascolese

Nel giorno di lutto cittadino il 30 Aprile 2021 le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta, un minuto di raccoglimento nei servizi pubblici e la serrata delle attività commerciali durante l’orario delle esequie.

Queste le parole del Sindaco: “ Domani alle ore 15.00, presso lo Stadio Comunale D. Fiore, la nostra Comunità potrà porgere l’estremo saluto ad Annamaria.

Rinnovo a tutti l’invito a listare a lutto il proprio balcone, a testimoniare la propria partecipazione e ringrazio i Sindaci e le autorità che hanno aderito alla richiesta.

Per facilitare l’arrivo e la sistemazione di quanti vorranno partecipare di persona alle esequie Vi invito ad arrivare entro le 14.45 così da poter trovare spazio nel rispetto del distanziamento personale e della salute altrui.

E’ un momento profondamente intimo, seppur pubblico, il mio augurio è che questo evento germogli dentro ognuno di noi e metta radici per combattere l’ignoranza, la violenza, il possesso e tutte le deviazioni di qualcosa che dovrebbe essere solo amore.

Gettiamo le basi per vivere il ricordo come azione, come scelta espressa affinché nessuna Donna e nessun Uomo abbia a subire le follie di chi professava amore.

Un saluto speciale al Sindaco della Città di Sarno che accoglierà le spoglie di Annamaria dopodomani: “Vi siamo e Vi sentiamo vicini. Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, stanno lavorando in silenzio per realizzare

questo evento a chi svolgerà il suo servizio per la nostra Comunità e per Annamaria”.

Sabato mattina alle ore 9,30 nella Chiesa di San Francesco d’Assisi in piazza Municipio l’ultimo saluto della città di Sarno alla sua concittadina Annamaria Ascolese.

Foto di repertorio