Grande Raccordo Anulare: protesta degli ambulanti. Traffico in tilt

Il Grande Raccordo Anulare risulta essere momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni, all’altezza di Ciampino: registrati grandi disagi per la circolazione a causa di una manifestazione non autorizzata.

Manifestazione sul GRA

Questa mattina, 28 aprile 2021, sta avendo luogo una protesta dei venditori ambulanti proprio sul Grande Raccordo Anulare che, quindi, risulta essere completamente bloccato per entrambi i sensi di marcia all’altezza di Ciampino. La strada è stata chiusa al traffico, come comunicato dal portale di Astral Infomobilità.

Registrati disagi per la circolazione e traffico in tilt: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto presa dalla pagina Facebook di Meteo Lazio