Libri e come prepararsi per il Concorso Comune Roma 2020

Come viene riportato da Circuito Lavoro, il bando per il Concorso Comune Roma 2020 è stato ufficialmente pubblicato e adesso occorre mettersi a lavoro per studiare, nel tentativo di essere tra coloro – circa 1500 – che saranno assunti nella Pubblica Amministrazione capitolina con diverse funzioni.

Concorso Comune Roma 2020: su cosa prepararsi

Molto probabilmente, ci sarà una prova preselettiva per una prima scrematura. Questo perché ci si aspetta un numero davvero alto di candidati per quello che è il maxi concorso più atteso di questo 2020. La prova consisterà in un test, da risolvere in 60 minuti, composto da 60 quesiti a risposta multipla, alcuni dei quali verteranno su diverse materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli enti locali. Sarebbe quindi opportuno, per cercare di superare la prova preselettiva, cominciare a esercitarsi sui quiz per prendere dimestichezza coi quesiti e affinare le proprie conoscenze.

Libri Concorso Comune Roma 2020

Di seguito, ecco un breve elenco di libri e manuali da consultare per prepararsi al meglio al Concorso Comune Roma 2020. Tenete presente che più vi eserciterete in vista della prova preselettiva e maggiori possibilità avrete di accedere alle prove vere e proprie.

CONCORSO COMUNE Di Roma 1512 Posti. Prova Preselettiva Tomo I – Logica Ripam Per Tutti I Profili. Con software Copertina flessibile

Questo manuale si rivela particolarmente utile per la preparazione della prova preselettiva. Settecento pagine grazie alle quali potrete affinare le vostre conoscenze su diverse materie che saranno oggetto di esame.

CONCORSO COMUNE Di Roma 1512 Posti. Prova Preselettiva Tomo Ii – Discipline giuridiche per Tutti I Profili. Con software Copertina flessibile

Le discipline giuridiche saranno materie prese in considerazione dai 60 quiz previsti per la prova di scrematura. Questo manuale con software è un aiuto utile e efficace in vista della prova preselettiva.

Concorso Comune di Roma. 1512 posti prova preselettiva per tutti i profili. Teoria + quiz commentati (Italiano) Copertina flessibile

Qualsiasi sia il profilo per il quale intendete candidarvi (dirigenti, funzionari categoria D o istruttori categoria C), questo manuale per la prova preselettiva è utile e efficace. Assolutamente da tenere in considerazione.