Roma, incendio nella struttura del CTO: grande nube di fumo

Incendio nella struttura ospedaliera CTO di Roma, zona Ostiense.

Nube di fumo nella struttura ospedaliera CTO

Alle ore 12.20 circa la Sala Operativa ha inviato cinque squadre VVF presso la struttura ospedaliera CTO per una densa nube di fumo adiacente all’ospedale.

All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco constatavano che l’incendio di materiale di risulta e cumuli di legno è avvenuto all’interno del perimetro ospedaliero ma comunque in spazio aperto. Sono in corso verifiche nei piani soprastanti l’incendio per verificare le condizioni dei degenti e personale presente.

Al momento l’incendio è sotto controllo.