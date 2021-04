Bloccato dalla Polizia un uomo di 47 anni che cercava di introdursi all’interno di un appartamento. Ecco cosa è successo.

Ecco cosa è successo nel quartiere di Centocelle

È stato pizzicato dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti Z.A. 47enne originario di Messina mentre tentava di introdursi in un appartamento al primo piano di via dei Gerani.

Immediatamente bloccato è stato portato negli uffici del V Distretto Prenestino per ulteriori accertamenti. Con precedenti di polizia, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la direttissima.