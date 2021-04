Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via dei Castani, zona Centocelle, presso un’agenzia immobiliare dove hanno arrestato un cittadino rumeno C.S.A. di 27 anni per tentato furto.

Tentato furto in un’agenzia immobiliare di Centocelle

Quest’ultimo approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti si è introdotto all’interno dell’agenzia immobiliare e si è messo a frugare nei cassetti dei mobili scrivania.