Concorsi pubblici: al via il Concorso al Comune di Roma in digitale

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è al via il concorso per lavorare al Comune di Roma. Raggiunto l’accordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Concorso comune di Roma: ecco le date e le prove d’esame

Sblocco in arrivo anche per il Concorso al Comune di Roma. E’ infatti stata finalmente raggiunta l’intesa fra Roma Capitale e il Dipartimento della Funzione Pubblica guidato da Renato Brunetta per accelerare i concorsi già banditi. Si tratta di un maxiconcorso che prevede il reclutamento di 420 profili professionali categoria D e 1.050 profili di categoria C. Il bando ha avuto sin da subito una forte risonanza tanto da raccogliere oltre 177.000 domande di partecipazione. A questo proposito, l’amministrazione ha deciso di riaprire le candidature. A partire da oggi e per 30 giorni sarà infatti possibile presentare la domanda tramite la piattaforma Step One 2019 del Formez. Ai candidati già iscritti non è richiesto invece alcun adempimento aggiuntivo.

Entro i primi dieci giorni di giugno si avvierà la selezione vera e propria che consisterà in un’unica prova digitale. Nello specifico, i candidati dovranno rispondere ad una serie di quesiti relativi ad accertare le competenze del profilo concorsuale di appartenenza. Sono stati pianificati, in particolare, circa 35 giorni di prove alla Fiera di Roma, suddivisi in due sessioni giornaliere, che consentiranno di concludere il concorso entro la fine di luglio in modo tale da procedere alle assunzioni entro la fine dell’estate.

L’organizzazione della prova sarà gestita dal Formez in collaborazione con la Protezione Civile, che si assicurerà che la procedura concorsuale avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.