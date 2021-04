Rai, 55 profili nell’area tecnico-produttiva di cui 20 tecnici laureati in discipline scientifiche, cittadini italiani o UE, età max 30 anni non compiuti, patente B; 35 specializzati produzione, cittadini UE, con diploma di scuola media inferiore, stessa età e patente C o C1.

Contratto in apprendistato professionalizzante di tre anni per i tecnici e di 30 mesi per gli specializzati produzione. Sede di lavoro varie città italiane, tra cui Roma.

La scadenza delle domande per i tecnici è fissata al 14/5/2021, mentre per gli specializzati produzione all’8/6/2021. Candidature su https://lavoraconnoi.rai.it

Fonte: Regione Lazio Lavoro