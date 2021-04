Valmontone Outlet, da domani sarà operativo il nuovo centro vaccinale

La modalità Drive-In scelta, rispetto alla modalità walk-in, consente una maggiore rapidità nell’afflusso e nel deflusso degli utenti e, più in generale, di tutte le operazioni vaccinali, traducendosi in numeri molto più elevati, seppur a parità di risorse impiegate e di sicurezza per utenti e operatori.

Aprirà e sarà operativo dal 24 aprile a partire dalle 9.00

Nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Salute della Regione Lazio, la ASL Roma 5, il Comune di Valmontone e l’Outlet di Valmontone, nello specifico DWS Group (proprietà) e Promos (società che si occupa della commercializzazione e gestione della struttura) che, oltre ad offrire gli spazi, hanno investito i fondi necessari per le spese di realizzazione e allestimento.

Il Drive-in sarà aperto dalle 9:00 alle 15:30, 7 giorni su 7, e inizialmente saranno inoculate 1000 dosi di vaccino J&J al giorno.

Presso la struttura, composta da 7 isole, due infermieri provvederanno alla vaccinazione simultanea di 4 auto in meno di 25 minuti.

Il personale di accettazione, con l’aiuto di un sofisticato software che controllerà l’effettiva prenotazione e la corretta compilazione della modulistica, che i cittadini devono scaricare, compilare e portare con sé, smisterà le auto in arrivo e le indirizzerà dal personale volontario verso il “punto di osservazione” dove saranno monitorate le condizioni dei passeggeri, senza farli scendere dall’auto.

QUANDO E COME SI PRENOTA

– LE PRENOTAZIONI SONO ATTIVE

– https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

1. Il Codice Fiscale

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

COME FUNZIONA

Link al video di una delle esercitazioni degli operatori: https://www.youtube.com/watch?v=8ovKrSKTEVY&ab_channel=ASLRoma5Official