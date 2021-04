Aprirà e sarà operativo dal prossimo 24 aprile a partire dalle 9.00 il Drive-In presso il Valmontone Outlet destinato alla vaccinazione anti Covid-19 con vaccino monodose Johnson & Johnson (J&J).

QUANDO E COME SI PRENOTA

Venerdì 23 aprile alle 00:00 partono le prenotazioni

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

1. Il Codice Fiscale

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera