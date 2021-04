Un’insegnante di Alatri è risultata positiva al tampone molecolare dopo aver riportato alcuni sintomi sospetti, riconducibili al contagio da Covid-19. L’episodio è avvenuto presso la scuola Primo Comprensivo e adesso tutti gli alunni con cui è entrata in contatto dovranno sottoporsi anche loro al tampone. Leggiamo insieme la situazione e come si sono attivate le Istituzioni locali per fronteggiare la problematica, direttamente dalle parole del Primo Cittadino, Giuseppe Morini: