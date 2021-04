Alatri, donna viene minacciata di morte dal marito con un coltello

Ad Alatri, i Carabinieri del NORM della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata (perché commessa con armi o oggetti atti all’offesa) un 39enne del posto, già censito per reati inerenti gli stupefacenti.

Ecco tutti i dettagli

In particolare, i militari operanti intervenivano a seguito della richiesta telefonica della moglie dell’uomo, la quale nella serata di sabato 17 aprile u.s., denunciava di essere in pericolo poiché minacciata di morte dal marito con un coltello.

Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri sottoponevano a perquisizione personale il 39enne, che veniva trovato in possesso del coltello con il quale aveva minacciato la moglie ed altri familiari presenti in casa a seguito di un diverbio degenerato a causa dell’abuso di alcol da parte dell’uomo. Il coltello rinvenuto è stato posto sotto sequestro.