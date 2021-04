Tutela salute consumatori, intervento della Polizia Locale in un laboratorio di produzione e vendita di alimenti. Scattata la chiusura per gravi condizioni igienico sanitarie in un esercizio di Montespaccato, a Roma.

Il controllo

E’ di ieri l’intervento delle pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale che, nell’ambito dei controlli amministrativi per la verifica del rispetto delle regole a tutela della salute pubblica, ha portato alla chiusura di un laboratorio dedito alla produzione e vendita di alimenti in zona Montespaccato.