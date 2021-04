Qualche pioggia sparsa e temperature ancora sotto la media. Questa, in estrema sintesi, la situazione che attenderà l’Italia e, in particolar modo, le province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 aprile 2021. Scongiurata – almeno così sembra – l’allerta meteo diramata per possibili rovesci temporaleschi, la situazione si manterrà comunque su canoni decisamente autunnali almeno per le prossime 24 ore, con un graduale ritorno al bel tempo previsto nelle ore successive. Colonnine di mercurio ancora sotto la soglia stagionale, in particolar modo nelle ore serali in cui si scenderà stabilmente sotto i 10 gradi centigradi.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 aprile 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 19 aprile:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse con pioggia debole

Sera: Nubi sparse con pioggia debole

Temperatura prevista: min 8° C; max 16° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 20 aprile:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 6° C; max 16° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 19 aprile:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse con pioggia debole

Sera: Nubi sparse con pioggia debole

Temperatura prevista: min 5° C; max 14° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 20 aprile:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso con velature sparse

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Nubi sparse con pioviggine

Sera: Coperto con pioviggini

Temperatura prevista: min 6° C; max 14° C. Venti: deboli