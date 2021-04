Notizia di pochi minuti fa: su Corso Filippo Turati di Colleferro, sono intervenute le Forze dell’Ordine e un’ambulanza.

Alcuni testimoni oculari riferiscono che sarebbe scoppiata una violenta rissa tra dei ragazzi. Si parla di un ferito, con volto tumefatto e svenuto.

Gli altri ragazzi sarebbero scappati, dopo aver pestato la vittima.

Ancora da accertarsi i motivi della rissa.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Giovani che picchiano un giovane minorenne, di giorno, su Corso Turati e scappano, non possono rimanere impuniti.

Sono in contatto continuo con il Pronto Soccorso per avere notizie sullo stato di salute della vittima dell’aggressione, attualmente in codice rosso.